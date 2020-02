Mégane-Facelift bringt Hybrid von Renault

Zwar steht bei der aktuell angebotenen Mégane-Baureihe kein Modellwechsel an – aber ein äußerst umfassendes Facelift, das im Sommer dieses Jahres wirksam werden soll. Eines der vielen angekündigten Highlights der Franzosen ist das neue Antriebsportfolio – denn hier will Renault erstmals einen kompakten Plug-in-Hybrid ins Rennen werfen. Zwei Elektromotoren und ein 1,6-Liter-Vierzylinder-Benziner treiben gemeinsam den E-Tech-Plug-in an (vorgesehen für den Kombi Grandtour, später auch für die Schräghecklimousine), bis zu 50 Kilometer rein elektrische Reichweite sind dank der Verwendung eines 9,8-kWh-Akkus möglich.