Brigitte Fürle verlässt Festspielhaus St. Pölten 2022

Brigitte Fürle wird das Festspielhaus St. Pölten verlassen und ab Juni 2022 nicht mehr als künstlerische Leiterin fungieren. Die Spitzenfunktion in der niederösterreichischen Landeshauptstadt hat die 60-Jährige am Freitag in einer Aussendung als ihre „bisher größte Herausforderung“ bezeichnet. Fürle ist seit der Spielzeit 2013/14 im Amt.

Das Festspielhaus und die laufende Saison seien in Höchstform, hob Fürle hervor und verwies etwa auf die am 14. Februar stattfindende internationale Premiere der Neubearbeitung von Lloyd Newsons „Enter Achilles“. Zudem würden nun die Vorbereitungen „für ein garantiert fulminantes Abschieds- und Jubiläumsprogramm 2021/22“ beginnen. Zur weiteren Vorgangsweise hinsichtlich der Bestellung einer neuen künstlerischen Leitung ab Juni 2022 kündigte das Festspielhaus eine gesonderte Information in den kommenden Wochen an.