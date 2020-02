Experte für Krptowährungen: „Technologie ist gekommen, um zu bleiben“

Wien – Schon früh beschäftigt sich Florian Wimmer mit dem Thema Kryptowährungen. Das Interesse des Oberösterreichers an Bitcoin und Co. war so groß, dass Wimmer 2017 seinen Job kündigte – er arbeitete nach einem technischen Studium bei den Wirtschaftsprüfern KPMG – und mit fünf Mitstreitern das Start-up Blockpit gründete. Denn was viele nicht wissen: Auch digitale Assets und Kryptowährungen sind steuerpflichtig. „Wir wollen die Sicherheit geben, aus einem Wirrwarr an Börsen, Wallets und Mining-Operations die Steuer korrekt zu erklären“, erklärt Wimmer, der 2018 in der Kategorie Finanzen in der Forbes-Liste der „30 unter 30“ landete, die Motivation hinter der Software.