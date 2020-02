Mutters nimmt Rechtsstreit mit Denkmalamt auf

Mutters – Bürgermeister Hansjörg Peer kann seine Emotionen nur schwer zurückhalten. Er ist stinksauer auf das Denkmalamt. Immerhin geht es um sehr viel Geld. Und einen Zukunftsplan. Aber der Reihe nach: Die Gemeinde Mutters hat vor Kurzem ein unbewohntes Bauernhaus im Dorfzentrum gekauft. Insgesamt fiel dafür fast eine Million Euro an. Gleich nach dem Kauf wollte die Gemeinde das Haus abreißen lassen. „Wir planen kein konkretes Projekt, sondern wollen dort eine Blühwiese schaffen und die Fläche für die nächste Generation freihalten. Die würden eine Riesenfreude damit haben“, ist Peer überzeugt. Just einen Tag vor dem Abbruchtermin stand das Denkmalamt vor der Tür und durchkreuzte die Pläne der Gemeinde. Das Denkmalamt erstritt ein Mandat und leitete ein Verfahren zur Unterschutzstellung des Objektes ein. Damit ist ein Abriss vorerst nicht möglich.

Für den Bürgermeister ist das ein Schlag ins Gesicht und „überhaupt nicht nachvollziehbar. Das Haus vegetiert seit 1968 dahin und ist in einem Zustand jenseits von Gut und Böse. 50 Jahre lang hat sich niemand dafür interessiert und jetzt, wo wir es gekauft haben, kommt plötzlich das Denkmalamt daher, marschiert einmal durch das Gebäude und will es schützen lassen“, ärgert sich Peer. Er will das nicht hinnehmen und beruft gegen den Bescheid des Denkmalamts. Peer ist bereit, gegebenenfalls auch bis zum Bundesverwaltungsgericht zu gehen.