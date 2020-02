Stadel Schneggenhausen in Obsteig könnte bald 2. Frühling erleben

Dorfchronistin GR Sabine Ortner äußerte ihr Unverständnis darüber, dass das Jahresbudget der Chronik von 8000 auf 6000 Euro gekürzt wurde. Man habe auch weiterhin Investitionen zu tätigen und schließlich würden alle Anschaffungen im Besitz der Gemeinde bleiben, so Ortner. Eine Rechnung zu begleichen, sei sicher kein Thema, so Bürgermeister Hermann Föger. Er wollte den bereits von der Gemeindeaufsicht begutachteten Voranschlag für das laufende Jahr nicht wegen 2000 Euro noch einmal ändern. Stattdessen ließ er sich das Budget mit einem Mehrheitsbeschluss (mit zwei Gegenstimmen) absegnen.

Auch ein zweiter Budgetposten wurde von Ortner nicht ausschließlich positiv quittiert. Für die Planung des Neubaus von Hort, Kindergarten und Mehrzwecksaal wurde eine Summe von 100.000 Euro veranschlagt, wie Föger erläuterte. Innerhalb dieses Finanzrahmens könnte man auch eine Adaptierung des Schneggenhausener Stadels ins Auge fassen, so Föger. „Im heurigen Jahr werden wir mit den Planungen beschäftigt sein und da verspreche ich, mit den Fachleuten auch den Stadel anzuschauen“, erklärte der Dorfchef in Richtung Ortner. Der Chronistin war dies indes zu wenig. Sie bat darum, die Planung zur Adaptierung und Erhaltung des denkmalgeschützten Gebäudes separat mit 10.000 Euro im Budget anzuführen. „Da braucht es Gutachten, die uns sagen, was die Minimalvariante ist. Wir haben schon eine Grobplanung für die Nutzung in der Übergangszeit gemacht“, verweist Ortner auf die Notwendigkeit von Brandschutzmaßnahmen und einer Toilettenanlage, um das Gebäude für diverse Vereine nutzbar zu machen.