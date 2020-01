Fünf Tote bei Explosion in Metallwerk in Russland

Bei einer Explosion in einer Fabrik für Metallverarbeitung südlich von Moskau sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Mehrere weitere seien dabei am Freitag verletzt worden, teilten die Behörden mit. Zu dem Unglück kam es bei Arbeiten an einer neuen Halle. Teile des Daches stürzten ein. Auf Bildern von der Unglücksstelle war zu sehen, wie große Metallplatten auf dem Boden lagen.