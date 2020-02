Kolpingfamilie sucht in Lienz den Skimeister

Nach der offiziellen Begrüßung am Donnerstag, 27. Februar, findet am 28. Fe­bruar der Langlaufbewerb in Lavant statt. „Als Ersatzort bei Schneemangel ist Obertilliach vorgesehen“, sagt Rennchef Sigi Wilhelmer. „Doch wir hoffen, dass es in Lavant klappt.“ Der Tag endet mit der Siegerehrung und anschließender Feier im Kolpinghaus. Am Samstag, 29. Februar, geht es zum Riesentorlauf auf den Hochstein. Der Samstagabend steht ganz im Zeichen der Geselligkeit, sagt Mitorganisator Reinhard Wilhelmer. „Nach dem Essen bieten wir Musik und ein Faschingsprogramm mit dem Duo ,Lachwurzn‘ und der Kabarettistin Agathe Notnagl.“