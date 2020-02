Jubel, Trennungsschmerz, Zukunftsangst

London, Brüssel –Nach 47 Jahren Mitgliedschaft ist Großbritannien seit heute kein EU-Land mehr – es hat als erstes Land in der Geschichte der europäischen Staatengemeinschaft diese verlassen. Während die britischen Austrittsbefürworter ihren Auszug aus dem EU-Parlament in Brüssel mit Dudelsack und Union Jack zelebrierten, warnten die EU-Spitzen vor Alleingängen.

Der britische Premierminister Boris Johnson gab sich gestern entgegen seinem bisherigen Auftreten versöhnlich und versprach, sein über den EU-Austritt gespaltenes Land zu einen. Anders als die Abgeordneten der Brexit Party um Nigel Farage, die das EU-Parlament jubelnd verließen, wollte die britische Regierung den historischen Tag ganz ohne Pomp begehen. Offizielle Feiern gab es mit Blick auf die zahlreichen Brexit-Gegner im Land nicht. Demonstrationen gab es sowohl vonseiten der Brexit-Befürworter als auch der Brexit-Gegner.

Gestern Abend richtete sich Premier Johnson mit einer Ansprache an die Nation. In seiner im Voraus verbreiteten Botschaft zum Brexit wandte sich Johnson an beide Seiten. „Unsere Aufgabe als Regierung ist es, dieses Land zusammen- und uns voranzubringen“, betonte der einstige Frontmann im Brexit-Wahlkampf. Der EU-Austritt Großbritanniens sei „kein Ende, sondern ein Anfang“. Für eine Sondersitzung seines Kabinetts am Freitag wählte Johnson den symbolträchtigen nordenglischen Ort Sunderland. In dem Wahlkreis hatte eine deutliche Mehrheit von 61 Prozent im Referendum am 23. Juni 2016 für den Brexit votiert.

Auf der anderen Seite nutzten die drei EU-Präsidenten den Abschied Großbritanniens für mahnende Worte. Für Europa beginne nun eine „neue Ära“, erklärten Kommissionschefin Ursula von der Leyen, Ratspräsident Charles Michel und Parlamentspräsident David Sassoli in einer gemeinsamen Erklärung. Der EU-Austritt Großbritanniens lehre, dass Europa vor seinen Bürgern künftig „täglich seinen Mehrwert“ unter Beweis stellen müsse, sagte Michel. Von der Leyen betonte, dass Stärke nicht in außenpolitischer „Isolation“ liege, „sondern in unserer einmaligen Union“. Die EU strebe eine gute Nachbarschaft mit Großbritannien an, betonte von der Leyen. Es sei aber auch klar, dass ein Land, das nicht mehr EU-Mitglied sei, nicht denselben Zugang zum europäischen Binnenmarkt haben könne wie ein Mitglied. Und sie forderten in Bezug auf die künftigen Beziehungen gleiche Wettbewerbsbedingungen bei Umwelt, Arbeit, Steuern und staatlichen Beihilfen ein.

Mit dem vollzogenen Brexit beginnt nun bis Jahresende eine elfmonatige Übergangsphase, in der Großbritannien Mitglied der Zollunion und im EU-Binnenmarkt bleibt und in der die neuen Beziehungen ausverhandelt werden sollen.

Am Montag stellt Johnson seine Ideen für ein solches Abkommen vor. Und wie der Premier bereits durchsickern ließ, will er sein Land von der Anbindung an EU-Regeln möglichst freimachen, selbst wenn dies Handelsschranken wie Zölle bedeuten könnte.

Das Vereinigte Königreich gehörte 47 Jahre lang der EU bzw. ihren Vorläuferorganisationen an, stand ihr aber oft sehr kritisch gegenüber. Vor allem die politische Vision einer immer engeren Union löste in London Unbehagen aus. Mit dem Abgang Großbritanniens verliert die EU auch an außenpolitischer Bedeutung. Mit den Briten verabschiedet sich ein ständiges Mitglied im UNO-Sicherheitsrat und eine schlagkräftige Militär- und Nuklearmacht aus dem Kreis der EU-Staaten. Weil künftig der finanzielle Beitrag der Briten fehlt, dürften die Verhandlungen über das EU-Budget für die Jahre 2021 bis 2027 besonders schwierig werden. Andere Länder müssen die Löcher nun stopfen, was etwa Österreich verweigert. Übrigens: Laut einer aktuellen Umfrage der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik bedauern 58 Prozent der Österreicher den Brexit. (APA, AFP, dpa, Reuters, jec)

