Dominic Thiem erstmals im Endspiel der Australian Open

Dominic Thiem hat am Freitag ein Stück Tennis-Geschichte geschrieben. Der 26-jährige Niederösterreicher zog als erster Österreicher überhaupt im Einzel ins Endspiel der Australian Open in Melbourne ein. Thiem besiegte den Deutschen Alexander Zverev nach 3:42 Stunden mit 3:6,6:4,7:6(3),7:6(4) und spielt am Sonntag gegen Titelverteidiger Novak Djokovic (SRB-2) um seinen ersten Grand-Slam-Titel.