Salzburgs Prevljak leihweise bis Saisonende nach Belgien

Stürmer Smail Prevljak verlässt Fußball-Meister Red Bull Salzburg für ein halbes Jahr in Richtung Belgien. Der 24-jährige Bosnier wurde bis Saisonende an KAS Eupen verliehen, um dort Spielpraxis zu sammeln, gaben die Salzburger am Donnerstag bekannt. Eupen liegt in der belgischen Liga derzeit auf Rang 13.