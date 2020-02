Neue Angriffe aus Gaza - Israels Luftwaffe beschießt Hamas

Nach neuen Angriffen aus dem Gazastreifen mit einer Rakete und Mörsergranaten hat Israels Luftwaffe am späten Freitagabend erneut Ziele in dem Palästinensergebiet beschossen. Es seien im Verlauf des Tages mehrere Geschoße von dem Küstenstreifen aus auf Israel abgefeuert worden, teilte die israelische Armee in der Nacht auf Samstag mit.