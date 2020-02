„Vögel“ im Grazer Schauspielhaus: Trost statt Hoffnung

„Vögel“, das jüngste Bühnenstück des frankokanadisch-libanesischen Autors Wajdi Mouawad, zählt seit seiner Entstehung vor drei Jahren zu den am häufigsten aufgeführten Stücken im deutschen Sprachraum. Das vielschichtige Drama um nationale und ethnische Identitäten, das den Nahost-Konflikt als Rahmen verwendet, erlebte am Freitag in der Inszenierung von Sandy Lopicic seine Graz-Premiere.

Mouawad erzählt in einem ausgeklügelten Wechselspiel aus Rückblenden die Geschichte der Liebe zwischen dem Berliner Juden Eitan und der arabischstämmigen US-Amerikanerin Wahida. Dabei geraten die beiden in einen Strudel innerfamiliärer, regionaler und globaler Konflikte, der fast zwangsläufig kein Happy End haben kann.

Am Schluss des rund zweieinhalbstündigen Parcours der unterschiedlichsten Gefühle und Gemütsdispositionen bietet „Vögel“ keinen Ausweg in Form von Hoffnung. Was bleibt ist vielmehr eine Art nüchternen Trosts, dass letztlich alle sterblichen Menschen im gleichen Boot sitzen, egal als was sie sich sehen und welchen Gruppen, Völkern oder Religionen sie sich angehörig fühlen.