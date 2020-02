Schwaz Handball Tirol startet mit 25:19-Erfolg gegen SC Ferlach

Coach Frank Bergemann war mit dem Auftritt seiner Mannen in der zweiten Halbzeit zufrieden. „Wir sind als anderes Team in die zweite Hälfte gestartet. Vom Ergebnis her war das ein guter Auftakt“, meinte der Deutsche, der den Sieg mit sechs Toren Unterschied vor allem im möglichen direkten Vergleich in der Tabelle hervorhob. Nun gilt der Fokus bereits dem Cup-Achtelfinalspiel am Dienstag (19 Uhr), in dem die Schwazer zuhause Rekordmeister Bregenz empfangen. „Das wird eine harte Partie werden, dem gilt jetzt unser ganzer Fokus“, so Bergemann.