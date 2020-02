Orihuela, Dehesa de Campoamor – Nach dem 2:2-Remis gegen ZSKA Moskau wechselte die WSG im Trainingslager in Spanien in den Pflichtspielmodus. Der Fokus richtet sich jetzt klar auf das ÖFB-Cup-Viertelfinale bei Austria Lustenau (8.2.). Die Tiroler kehren erst am Donnerstag heim, Coach Thomas Silberberger forderte im TT-Gespräch klare Köpfe ein.