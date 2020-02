Bayern und Dortmund siegten - Haaland-Show geht weiter

Bayern München und Borussia Dortmund haben im Meisterschaftsrennen in der deutschen Fußball-Bundesliga den Druck auf Leader Leipzig erhöht. Die Bayern siegten in Mainz 3:1, Dortmund setzte sich gegen Aufsteiger Union Berlin 5:0 durch. Fußball-Deutschland bleibt weiter im Haaland-Taumel: Der frühere Salzburg-Stürmer erzielte für den BVB erneut zwei Tore und holte einen Elfmeter heraus.

Frankfurt holte in Düsseldorf gerade noch ein 1:1, Bremen erlitt beim 1:2 in Augsburg nach 1:0-Führung den nächsten Dämpfer im Abstiegskampf. Hoffenheim beendete mit einem 2:1 den Lauf von Bayer Leverkusen. Leipzig war im Abendspiel gegen Borussia Mönchengladbach gefordert. Gewinnen die Sachsen nicht, heißt der Tabellenführer nach der 20. Runde Bayern München.

In Mainz war die Partie spätestens nach 26 Minuten gelaufen. Robert Lewandowski nach Maßflanke von Benjamin Pavard per Kopf (8.), Thomas Müller per Abstauber ins verwaiste Tor (14.) und Thiago nach schöner Einzelleistung (26.) stellten für dominante Bayern auf 3:0. Mainz durfte nach dem Tor von Jeremiah St. Juste (45.) mit einem mit kleinen Hoffnungsschimmer in die Halbzeitpause gehen. Die Münchner mit David Alaba in der Innenverteidigung verwalteten die Führung aber ohne größere Probleme.