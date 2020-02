Real gewann Madrider Derby gegen Atletico 1:0

Karim Benzema hat Real Madrid einen 1:0-Derbysieg über Atletico Madrid beschert. Mit dem ersten Liga-Heimsieg über den Lokalrivalen seit 2012 festigten die „Königlichen“ ihre Tabellenführung in der spanischen Fußball-Meisterschaft und liegen zumindest vorerst sechs Punkte vor dem FC Barcelona, der erst am Sonntag Mittelständler Levante empfängt.

Real ist mittlerweile 21 Pflichtspiele unbesiegt, die jüngsten acht hat das Team von Zinedine Zidane jeweils gewonnen. Am Samstag machten in einem vorsichtig geführten Derby zwei Landsleute Zidanes den Unterschied: Rechtsverteidiger Ferland Mendy gab in der 56. Minute die Flanke zum Treffer von Benzema, der sein 13. Saisontor erzielte.