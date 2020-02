Fuchs-Attentat in Oberwart: Ein Bombenanschlag schockte die Republik

Wien – Es war von der Ausführung und von der Wirkkraft her ein besonders heimtückischer und hinterhältiger Anschlag. Franz Fuchs, der später überführte Urheber des Briefbomben-Terrors, errichte vor dem Eingang der Roma-Siedlung in Oberwart eine Sprengfalle. Er montierte in der Nacht auf den 5. Februar 1995 eine Tafel mit der Aufschrift „Roma zurück nach Indien“. Angehörige der Volksgruppe sahen die provokante Inschrift, wollten die Tafel entfernen – es kam zur Explosion einer Rohrbombe. Vier Menschen, alles Angehörige der Volksgruppe, kamen dabei ums Leben: Josef Simon, Peter Sarközi sowie die Brüder Karl Horvath und Erwin Horvath.

Die Nachricht vom Attentat in Oberwart erschütterte Österreich und sorgte international für Bestürzung. An den Trauerfeiern für die ermordeten Roma nahmen mehrere tausend Menschen teil.

Auch der damalige Bundespräsident Thomas Klestil, Nationalratspräsident Heinz Fischer und ÖVP-Vizekanzler Erhard Busek waren ins burgenländische Oberwart gekommen. Der durch einen Termin verhinderte sozialdemokratische Bundeskanzler Franz Vranitzky hatte einige Tage vor dem Begräbnis die Romasiedlung besucht.

Schon im Dezember 1993 hatte die Terrorserie von Fuchs ihren Ausgang genommen. Der Pfarrer August Janisch und ORF-Moderatorin Silvana Meixner wurden am 3. Dezember durch Briefbomben schwer verletzt. Zwei Tage später verstümmelte eine Briefbombe dem damaligen Wiener Bürgermeister Helmut Zilk die linke Hand. Im August 1994 verlor der Polizist Theo Kelz beide Unterarme, als in Klagenfurt eine von Fuchs auf dem Gelände der Rennerschule deponierte Rohrbombe beim Abtransport explodierte. Eine an das Stift Wilten adressierte Briefbombe konnte rechtzeitig entschärft werden.