5:3 gegen Villach: Hurra, die Haie leben noch

Innsbruck –Mit ein bisschen Bangen hat der HC Innsbruck am Sonntag die zwölf Spiele andauernde Negativserie durch einen 5:3-Sieg gegen Villach durchbrochen. „Es war ein hartes Spiel, wir haben physisch gut dagegengehalten. Ich bin stolz auf meine Jungs“, schwärmte auch Coach Rob Pallin.

Aber von Anfang an: Es war das beste Drittel seit langer Zeit, das die Haie am Sonntag gegen Villach gleich zu Beginn vor 1500 Zuschauern aufs Eis brachten. Die 1:0-Führung war deshalb auch hochverdient: Mike Boivin hatte den Bann gebrochen (7. Minute). Und die Innsbrucker hätten durchaus höher führen können: Vor allem John Lammers und Jesper Thörnberg (beide 12.) ließen das 2:0 liegen. Erst gegen Ende des ersten Spielabschnitts kamen die Villacher besser ins Match, fanden aber immer wieder ihren Meister in Haie-Keeper Scott Darling, der besonders gegen Bjorkstrand stark parierte (18.).