Tiroler Ex-Radprofi Denifl gestand Blutdoping: „Ich bin aber kein Verbrecher"

Innsbruck – Der ehemalige Radprofi Stefan Denifl gestand am Montag am Landesgericht Innsbruck, Blutdoping praktiziert zu haben. Er meinte aber, damit niemanden betrogen zu haben. Der 32-jährige Tiroler musste sich wegen des Verbrechens des gewerbsmäßigen schweren Betrugs verantworten. Denifl soll zwischen 2014 und Ende 2018 Blutdoping betrieben und somit Wettkampfveranstalter und Unterstützer getäuscht haben. Ihm drohen im Falle einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft. Der Prozess wurde am Montag auf unbestimmte Zeit vertagt. Das Gericht will weitere Zeugen einvernehmen, unter anderen Denifls ehemalige Arbeitgeber im Radsport.