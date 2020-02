Irakischer Ex-Minister Allawi als Premier nominiert

In einer Fernsehansprache kündigte Allawi die Bildung einer Regierung an, die das ganze Volk repräsentiert. Er versprach vorgezogene Neuwahlen. Die Verantwortlichen für die zahlreichen Todesopfer unter den Demonstranten in den vergangenen Monaten sollten zur Verantwortung gezogen werden. Die Demonstranten rief er auf, sich an seine Seite zu stellen, „denn ohne euch bin ich allein und kann gar nichts tun“.

In Najaf setzten junge Demonstranten in der Nacht auf Sonntag Autoreifen in Brand. Zahlreiche Straßen in der Stadt waren blockiert. In Kut rund 170 Kilometer südöstlich von Bagdad gingen am Sonntag hunderte Menschen gegen Allawi auf die Straße. In Diwaniya weiter südlich veranstalteten Schüler und Studenten Sitzstreiks in Schulen und Universitäten. In Hilla blockierten Demonstranten sämtliche Ausfallstraßen und skandierten „Allawi ist nicht die Wahl des Volkes!“