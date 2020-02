Wien, Nürnberg – Weltweit steigt der Hunger nach Bio-Lebensmitteln. Das zeigt sich nicht nur bei der derzeit stattfindenden Bio-Leitmesse Biofach in Nürnberg, wo mit 3493 Ausstellern aus mehr als 100 Ländern ein neuer Rekord verzeichnet wird. Österreich präsentiert sich mit 138 Ausstellern als Vorzeigeland. In keinem anderen EU-Land ist der Bio-Anteil in der Landwirtschaft höher. Die neuesten Zahlen zeigen, Bio in Österreich wächst und wächst.