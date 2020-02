Die Erwartungshaltung vor dem politischen Schnellsiedekurs mit der neuen EU-Verkehrskommissarin in Innsbruck war ohnehin niedrig. Doch Adina Valean hat Tirols jahrzehntelange Bemühungen um eine Transitentlastung in die verkehrspolitische Steinzeit zurückgeworfen. Was ist mit dem von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen groß angekündigten „grünen Deal“ für die Klimawende? Alles Schall und Rauch. Er verpufft mit dem Schadstoffausstoss von 2,5 Millionen Transit-Lkw auf der Brennerachse. Der (Schwer-)Verkehr als größter Klimasünder soll offenbar von den ambitionierten Klimazielen ausgenommen werden. Oder anders gesagt: Europas Transitlobby verteidigt gnadenlos ihr Oberwasser.