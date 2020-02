Notstrom für Tankstelle: Versorgung für den Notfall gesichert

Schwaz – Langfristige Stromausfälle sind in Österreich aktuell selten. Im internationalen Umfeld zeigt sich allerdings, dass dies nicht immer so bleiben muss. Vor allem ein Blackout, bei dem es über mehrere Tage keine Stromversorgung gäbe, hätte schwerwiegende Folgen und massive Auswirkungen auf die Versorgung der Einwohner.

Die Silberstadt Schwaz ist für diesen Notfall nun gerüstet. Die Stadtgemeinde hat die Tankstelle Schaller im Osten von Schwaz auf Notstrom ausgerichtet. Im Falle eines Blackouts stellt die Freiwillige Feuerwehr Schwaz ein Aggregat zur Verfügung, über welches die Tankanlage betrieben und Hilfsorganisationen mit Sprit versorgt werden können. Die Stadtgemeinde hat die gesamten Kosten für die Umbauarbeiten übernommen und bedankt sich bei den Tankstellen-Betreibern für die Bereitschaft, die Blaulichtorganisationen in diesem Vorhaben und im Notfall zu unterstützen. „Uns ist es ein großes Anliegen, die Versorgung aller Bürgerinnen und Bürger in jedem Fall zu gewährleisten. Wir sind dankbar, dass wir in Schwaz Unternehmen ansässig haben, die als starke Partner mit uns gemeinsam solche Vorhaben unterstützen“, sagte Bürgermeister Hans Lintner im Rahmen der Einweihung der Anlage. (TT)