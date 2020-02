Ginzling – ein Dorf erwacht aus dem Winterschlaf

Ginzling –Im Sommer beginnt Ginzling unter dem vielen Wandertourismus und Ausflugsverkehr Richtung Zemmgrund und Schlegeis zu leiden. Ortsvorsteher Rudolf Klausner spricht bereits von der Notwendigkeit einer Besucherlenkung. Im Winter versank das abgelegene Dorf im hintersten Zillertal hingegen in den Dornröschenschlaf. Das jedoch soll sich ab diesem Winter ändern.

Gemeinsam mit dem Tourismusverband Mayrhofen-Hippach wird Ginzling sanft belebt und als Winterwunderland für Erlebnisse abseits der Skipiste beworben. Damit löst es den Zillergrund in dieser Funktion ab. „Das Seitental muss sehr oft wegen Lawinengefahr gesperrt werden. Außerdem hat Ginzling den Vorteil, dass dorthin ein Linienbus fährt, der mit Gästekarte kostenlos benutzbar ist“, erklärt TVB-Obmann Andreas Hundsbichler.

Der TVB investierte in den Ankauf von Schlauchreifen zum Rodeln und in den Ausbau der Loipe in Ginzling. Sie ist jetzt 6,4 Kilometer lang und sowohl für den klassischen Stil als auch für Skating geeignet. „Beim Naturparkhaus kann man gratis parken und von dort zum Einstieg gelangen“, erläutert Klausner.