Nächtlichem Katzenfüttern folgten Schläge: Geldstrafe

Der liebste Nachbar ist der, den es nicht gibt, lautet ein Sprichwort. Dies wird sich auch schon öfters ein 36-Jähriger gedacht haben, der in einem allzu hellhörigen Mehrparteienhaus wohnt. Als Elektriker tätig, muss der Mann täglich früh raus. „Viel Schlaf gibt es zuvor nicht“, wie der 36-Jährige gestern am Landesgericht als Angeklagter in einem Körperverletzungs-Prozess in Richtung Nachbar erläuterte.