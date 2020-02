B’Rock Orchestra: Jugendfrisch und erschütternd gereift

Innsbruck – Adieu, biedermeierlich kolorierte Kitschbildchen vom „Schwammerl“ Schubert. René Jacobs erkennt den mit 31 Jahren Frühvollendeten in seiner Größe. Und wieder ist es die Crepaz-Galerie St. Barbara, die Wesentliches anstößt und ermöglicht. Jacobs, schon als Kind in Schubertlieder verliebt, hat am Sonntag im Haus der Musik Innsbruck mit dem B’Rock Orchestra Schuberts Symphonien Nr. 3, 5 und 8 sowie Joseph Haydns erst vor 60 Jahren wiederentdecktes Violoncellokonzert Nr. 1, Hob. VIIIb:1, aufgeführt.

Ein prägendes Ereignis. Weniger wird, wer es erlebte, vom „Franzl“ nicht mehr hören wollen. Jacobs streift von den ersten sechs Symphonien der so genannten Jugendphase die freundliche Beiläufigkeit ab, ohne sie künstlich zu beschweren. Im Gegenteil, da herrschte in der dritten (D-Dur) und fünften (B-Dur) jugendlicher Schmelz, Übermut in den raschen Tempi, fröhliches Geplänkel im Dialog der Themen und der Charakteristik des historischen Instrumentariums, dessen Farbigkeit sehr rasch lockere Naturstimmung und Geselligkeit mit schuberttypischer Melancholie untermalen kann. Von der dritten zur fünften Symphonie führt schon eine Entwicklung. Jacobs nimmt den jungen Komponisten ernst in seiner Impulsivität, Zartheit, die oft unerwartet durchbricht, und in der Kraft seines Ausdruckswillens. In die letzten Sätze stürmt er hinein, ohne dass der Zuhörer hinterherhechelt. Formal bricht er auf zu neuen Entdeckungen, nur im Finalsatz der B-Dur verhuschte ihm ein Übergang.