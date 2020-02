Landeck, Zams, Fließ – Keine Vignettenpflicht während der „Zwangsumleitung durch den Landecker Tunnel“ – das fordert der NEOS-Landtagsabgeordnete Andreas Leitgeb. Er wird morgen in der Landtagssitzung einen Dringlichkeitsantrag einbringen. Es geht um die geplante Sperre während des Baus der Schlossgalerie an der L76. Die Landesstraße zwischen der Fließer Au und Landeck soll nach mehreren Felsstürzen abgesichert werden – in der zweieinhalbjährigen Bauzeit wird die Strecke für insgesamt zwölf Wochen nicht passierbar sein.