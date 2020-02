Wildschönau –Es ist zwar strahlend, aber auch laut und staubig – die Rede ist vom Klangfeuerwerk in der Wildschönau, mit dem am Abend des 1. Jänner das neue Jahr begrüßt wird. Tausende Besucher kamen heuer wieder nach Oberau. Der Erfolg ist angesichts des Ansturms also gegeben. Trotzdem war die Veranstaltung neuerlich ein Thema im Wildschönauer Gemeinderat.