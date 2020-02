Arbeitsleistungen eins zu eins miteinander tauschen

Von Christoph Blassnig

Lienz –Das Finanzamt Kitzbühel-Lienz könnte in Zukunft Vereins-, Unternehmens- oder Gemeindebuchführungen über erbrachte Arbeitsleistungen in der Währung Talent vorgelegt bekommen. Zumindest besteht die gesetzliche Möglichkeit dazu, wie der gemeinnnützige Verein Talente Osttirol in Erfahrung gebracht hat.

Die Organisation Talente-Tauschkreis Osttirol besteht bereits seit 15 Jahren. 2019 erfolgte eine Umstrukturierung in den Verein Talente Osttirol. In einem bis Ende September laufenden Projektjahr, das mit knapp 10.000 Euro aus einer Leader-Förderung der EU unterstützt wird, will die Organisation wachsen und mithilfe von Experten neue Wirkungsbereiche aufzeigen. Tobias Plettenbacher von der oberösterreichischen Plattform wirgemeinsam.net hat den Osttirolern kürzlich etwa dargelegt, dass man den Talentetausch auch interessierten Gemeinden, Unternehmen und Vereinen anbieten könne.

Tobias Plettenbacher (r.) hat die Vereinsverantwortlichen von Talente Osttirol in einem Workshop informiert. © Talente Osttirol

„In der Bundesabgabenordnung steht nirgends, dass man in Österreich seine Abgaben in Form von Geld leisten muss“, sieht Pölsler nun ebenfalls einen gangbaren Weg. Das Finanzamt akzeptiere folglich die Umrechnung von einer Stunde Arbeitszeit in ein Talent bzw. in zehn Euro Geldwert. „Eine Gemeinde kann also bei uns Mitglied werden und beispielsweise eine Vereinsförderung in Talenten auszahlen.“ Leistungen der anderen Vereinsmitglieder könnten im Gegenzug ebenfalls nützlich sein. Notwendig sei lediglich eine doppelte Buchführung.

Nachbarschaftshilfe und Freiwilligenarbeit basieren seit jeher auf der Zeit, die jemand unentgeltlich für jemand anderen zur Verfügung stellt. Im Verein Talente Osttirol läuft das ebenso. Man bringt eines oder mehrere seiner Talente in die Gemeinschaft aller Vereinsmitglieder ein. Jede im Talentetausch geleistete Stunde wird auf einem persönlichen Zeitkonto gutgeschrieben. Eine Stunde entspricht dabei der Tauscheinheit Talent. Auszubildender oder Meister, Frau oder Mann, beim Talentetausch ist jede geleistete Stunde gleich viel wert, es gibt keine Zinsen und kein Verfallsdatum. Für acht in der Gartenarbeit geleistete Stunden kann man zum Beispiel acht Stunden Tischlerarbeit, Beratung oder auch Unterricht in Anspruch nehmen.

Obmann Reinhold Pölsler und seine Stellvertreter Sarah Oberhauser und Michael Oberlojer (v. l.) stehen dem Verein vor. © Klaus Forcher