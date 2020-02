Weniger Kindesabnahmen, dafür mehr Unterstützung

Von Alexander Paschinger

Imst – Jedes Jahr, Ende Jänner, legt die BH Imst unter der Leitung von Bezirkshauptmann Raimund Waldner ihre Jahresstatistik vor. Darin werden in kompakter Form Entwicklungen und gesellschaftliche Trends anhand von Ausgaben für Soziales über Verfahren und Strafen bis hin zu Zuschüssen in der Wohnbauförderung aufgezeigt. Dass die Bevölkerung immer älter wird, sieht Waldner etwa an den 119 goldenen und 35 diamantenen Hochzeiten, zu denen er im Vorjahr gratulieren konnte.

Auch die Strafgelder sind etwas, was ständig nach oben geht: 2019 flossen 3,927.145,72 Euro aus diesem Titel in die Amtskasse. „Natürlich hat sich auch die Höhe der einzelnen Strafen verändert“, sagt Waldner. Dass man aber an der 4-Millionen-Grenze kratzt, ist dennoch bemerkenswert, lag man 2016 doch noch bei rund 3,5 Millionen Euro.

Bußgelder aus dem Kraftfahrzeuggesetz füllen übrigens zu einem Gutteil den Sozialtopf. Doch hier hat die BH Imst im Vorjahr nur noch 1,953.071,93 Euro ausgegeben (2018: 2,28 Mio.; 2017: 3 Mio.; 2016: 2,72 Mio.; 2015: 2,24 Mio.). „Das hat zwei Gründe“, interpretiert der Bezirkshauptmann: „Erstens haben wir inzwischen viel weniger Flüchtlinge im Bezirk und zweitens wurden die Bestimmungen bei der Mindestsicherung strenger.“

Auffällig ist ein Trend in einem anderen sozialen Bereich, der Jugendwohlfahrt: Seit Jahren geht hier die Anzahl der in Pflege befindlichen Kinder und Jugendlichen zurück: von 86 im Jahr 2015 auf den Tiefststand im Vorjahr mit 57. Gleichzeitig wurden aber die Unterstützungen bei der Erziehung von 274 Fällen im Jahr 2015 auf 428 im letzten Jahr gesteigert. Und auch die finanziellen Aufwendungen wurden binnen fünf Jahren von 2,4 Millionen auf 3,069 Millionen Euro erhöht. „Im Sinne des Kindeswohls ist anzustreben, dass die Familien zusammenbleiben“, begründet Waldner das verstärkte Augenmerk auf Hilfestellungen statt Kindesabnahmen. „Und die Menschen sind auch wachsamer geworden“, spricht der oberste Beamte des Bezirks die Entwicklung bei den Gefährdungsmeldungen an: 165 waren es im Vorjahr – und damit der höchste Wert seit 2016. „Uns erreichen die Meldungen hauptsächlich über die Schulen – die Lehrer sind besonders geschult und nehmen meistens als Erste Veränderungen wahr.“

