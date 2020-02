Spritzenautomat bei der Mentlvilla wurde entfernt

Innsbruck – Viel wurde schon geredet. Diskutiert. Geschrieben. Seit nunmehr über eineinhalb Jahren beschweren sich die Anrainer rund um die Mentlvilla über die Zustände im Umfeld der Betreuungseinrichtung. Passiert, so sagen die leidgeprüften Anrainer, ist wenig bis nichts. Deshalb beschäftigt sich morgen das TT-Forum in den Ursulinensälen mit dem Thema. Und vorab hat Vize-BM Franz Gruber (ÖVP) eine Neuerung bereits parat. Der Spritzenautomat in diesem Bereich wurde bereits abmontiert – hier sucht man nun einen neuen Standort im Bereich des Bahnhofs.