Hunderte Migranten protestierten auf Insel Lesbos

Rund 2.000 Migranten haben am Montag das überfüllte Registrierlager Moria auf der Insel Lesbos verlassen und sich auf den Weg in die Inselhauptstadt Mytilini gemacht. Die Menschen skandierten „Freiheit, Freiheit“ und forderten, dass sie sofort zum griechischen Festland und von dort in andere EU-Staaten gebracht werden.