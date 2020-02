Djokovic wieder Nummer eins, Thiem Vierter

In den Tennis-Weltranglisten hat es etliche Rangverschiebungen in den Top Ten gegeben. Bei den Herren hat Australian-Open-Sieger Novak Djokovic wieder die Führung vom Spanier Rafael Nadal übernommen, Finalist Dominic Thiem rückte von Rang fünf auf sein bisheriges Karrierehoch von vier vor - nur 85 Punkte hinter dem drittplatzierten Schweizer Roger Federer.

Mit 7.045 Zählern hat es Thiem erstmals über die 7.000er-Marke geschafft, selbst auf Djokovic fehlen ihm nun nur noch 2.655 Punkte. Vor Turnierbeginn in Melbourne waren es noch 4.345 Zähler Rückstand auf die Leaderposition gewesen. Thiems guter Saisonstart spiegelt sich auch im „Race to London“ nieder, hier ist er hinter Djokovic sicherer Zweiter. Dennis Novak verbesserte sich um sechs Plätze auf sein Karrierehoch von Platz 93.

Im Gegensatz zu einem Halbfinale in Buenos Aires hat der Weltranglistenvierte in der Woche darauf ebenfalls auf Sand in Rio de Janeiro keine Punkte zu verteidigen, was ihm aufgrund des 500er-Status des Events eine noch bessere Chance bietet, Federer abzufangen. Der hat zudem in der letzten Februar-Woche seinen Turniersieg in Dubai zu verteidigen, 500 Punkte stehen für ihn da auf dem Spiel. Genannt hat für diesen Hartplatz-Event auch Australian-Open-Sieger Novak Djokovic.