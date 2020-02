Zahl der Neuerkrankungen steigt: Krebs bleibt eine Herausforderung

Von Theresa Mair

Innsbruck –Tirol ist bei der Erforschung, Diagnostik und Behandlung von Krebserkrankungen auf der Erfolgsspur. Dasselbe gilt für die medizinische Versorgung der rund 40.000 Betroffenen (19.300 Frauen, 18.800 Männer im Jahr 2017), die in Tirol mit der Diagnose Krebs leben. Das spiegelt das seit nunmehr 30 Jahren akribisch geführte Tiroler Tumorregister wider, dessen neuester Bericht (Diagnosejahr 2017) erst vor wenigen Tagen erschienen ist – pünktlich zum heutigen Weltkrebstag.

So geht aus den Daten des Registers hervor, dass die altersstandardisierte Sterblichkeitsrate bei allen Krebsformen (ohne Nichtmelanomen Hautkrebs) stark gesunken ist. Starben 1988 in Tirol noch 109,5 von 100.000 Frauen pro Jahr, waren es 2017 noch 68,3. Bei den Männern ist die altersstandardisierte Rate der Krebstodesfälle von 157,4 pro 100.000 auf 96,8 gesunken.

Bei Prostatakarzinomen, Brustkrebs und Gebärmutterhalskrebs fallen die verbesserten Überlebensraten besonders auf. Denn für alle drei Krebsformen konnte die altersstandardisierte Sterblichkeit seit 1988 in etwa halbiert werden.

Als Basis für diese Erfolge machen die Verantwortlichen des Registers vom Institut für klinische Epidemiologie der Tirol Kliniken verbessertes Screening und die verstärkte Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen aus. „Mehr Karzinome werden auch in früherem Stadium diagnostiziert. Dies führt zu einer guten Heilungschance“, heißt es etwa zu Brust- und Prostatakrebs. Beim Gebärmutterhalskrebs könnte jedoch zusätzlich „die Inanspruchnahme von Impfungen“ noch verbessert werden. Insgesamt konnte die Fünf-Jahres-Überlebensrate (siehe: Krebs-ABC rechts) bei Krebs auf circa 65 Prozent gesteigert werden. „Das ist eine exzellente Zahl, die zeigt, dass die Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern in Tirol funktioniert und wir eine sehr gute Krebsversorgung haben“, sagt Dominik Wolf, Direktor der Uniklinik für Onkologie und Hämatologie in Innsbruck.

Zahl der Neuerkrankungen wird weiter ansteigen

Grund, sich beruhigt zurückzulehnen, ist das allerdings keiner. Denn es gibt noch genug Herausforderungen. Zumal die Zahl der Neuerkrankungen in den kommenden Jahren auch in Tirol weiter ansteigen wird. „Ganz sicher ist, dass Krebserkrankungen in Zukunft generell zunehmen werden, was allein durch die Altersstruktur bedingt ist. Die ,Babyboomer‘-Generation kommt langsam in das Alter, wo Krebserkrankungen im Allgemeinen zunehmen“, sagt Irmgard Delmarko, Leiterin des Instituts für klinische Epidemiologie.

Aktuell sehr beunruhigend ist die massive Zunahme von Lungenkrebs, vor allem bei Frauen. Bei ihnen ist seit 1988 sowohl die Rate der Neuerkrankungen (von 10,3:100.000 auf 23,3:100.000) als auch der Sterblichkeit (8,5:100.000 auf 13,9:100.000) gestiegen. Bei den Männern sind dagegen beide Raten inzwischen stark rückläufig. Auffällig ist, dass bei allen Neuerkrankungen Innsbruck-Stadt über dem Landesdurchschnitt liegt, insbesondere aber bei den Lungenkarzinomen bei Frauen. „Die Vermutung liegt nahe, dass in der städtischen Bevölkerung vor allem die Frauen früher mit dem Rauchen begonnen haben als in der ländlichen, womit es auch früher zur Entwicklung von Lungenkarzinomen kommt“, sagt Delmarko dazu.

Der Bevölkerung muss klar sein, dass sie das Risiko zumindest zum Teil selbst in der Hand hat. Onkologie-Direktor Dominik Wolf

Entsprechend sieht Wolf auch eine der größten Herausforderungen in der Aufklärung der Bevölkerung. „Der Lebensstil ist ein anhaltend großes Problem – Übergewicht, hoher Alkoholkonsum und vor allem das Rauchen. Der Bevölkerung muss klar sein, dass sie das Risiko zumindest zum Teil selbst in der Hand hat“, betont er. Rauchen müsse drastisch teurer, Kindern und Jugendlichen die Risiken des Rauchens vermittelt werden und sie sollten auch viel mehr zu Bewegung angeregt werden. Daneben ist auch die Nutzung von Vorsorgeuntersuchungen entscheidend. Was diese betrifft, so soll bis Ende des Jahres im Zentralraum Innsbruck ein Pilotprojekt gestartet werden, in dem ein Lungenkrebs-Screening mittels CT-Untersuchung getestet wird.

Resistenzen besser verstehen lernen

Weltweit und auch in Tirol wird derzeit intensiv daran geforscht, auftretende Resistenzen bei Chemo-, Immun- und gezielten Therapien und Rückfälle besser zu verstehen. „Wir lernen, dass Tumor nicht gleich Tumor ist. Selbst wenn man einen Knoten herausschneidet und an verschiedenen Stellen untersucht, zeigen sich ganz unterschiedliche Muster. Krebs entwickelt sich auch durch den Druck der Therapie weiter“, erklärt Wolf.

Derzeit laufen an der Innsbrucker Klinik mehr als hundert klinische Studien, welche zum Ziel haben, neue Therapien zu etablieren und bestehende zu optimieren.

Ein großes Anliegen ist Wolf, die bereits bestehende Vernetzung mit den Tiroler Krankenhäusern unter dem Dach des Innsbrucker Krebszentrums CCCI weiter auszubauen. Dadurch sollen alle Krebspatienten einen leichteren Zugang zu klinischen Studien und damit die „Therapie von morgen“ erhalten. Das steigere erwiesenermaßen die Überlebenschancen.