IS-Miliz reklamiert Messerangriff in London für sich

Erneute Terrorattacke in London: Während der Beschattung durch Anti-Terror-Ermittler hat ein vor kurzem freigelassener Sträfling am Sonntag auf offener Straße zwei Menschen mit einer Stichwaffe verletzt. Der Täter wurde laut Polizei innerhalb weniger Minuten nach Beginn der Attacke erschossen. Die radikal-islamische IS-Miliz reklamierte den Angriff am Montag für sich.