FSG wirft Kassen-Chef Lehner Verachtung der Arbeitnehmer vor

Die vom Chef des neuen Dachverbandes, Peter Lehner, beschworene Harmonie in den Sozialversicherungsträgern funktioniert doch nicht so klaglos. Barbara Teiber, Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten (FSG) in der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), warf Lehner am Montag vor, „nichts als Verachtung“ für die Arbeitnehmer zu zeigen. Kritik kam auch von den NEOS und der SPÖ.