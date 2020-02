GR-Wahlen in NÖ: Listenchef will von VP bezahlt worden sein

Jürgen Wahl, Chef einer Liste, die bei der Kommunalwahl in Amstetten am 26. Jänner den Einzug in den Gemeinderat verpasst hat, erhebt Vorwürfe gegen die ÖVP. Die wohl künftige Bürgermeister-Partei in der Stadt habe ihn bezahlt, damit er auf seiner - mittlerweile geschlossenen - Facebook-Seite Stimmung gegen die SPÖ mache, schrieb „NÖN online“ am Montag. Die ÖVP dementiert.