10.000 illegale Ferienwohnsitze in Tirol belasten Politik

Innsbruck – Das Kontrollnetz in Tirol soll engmaschiger geknüpft werden, um illegale Freizeitwohnsitze künftig effizienter zu verhindern. 16.200 offiziell gemeldete gibt es derzeit im Land, die Dunkelziffer der nicht genehmigten Freizeitwohnsitze wird auf rund 10.000 geschätzt. Der Tiroler Landtag wird deshalb am Mittwoch das Raumordnungs-, das Abgaben-, das Aufenthaltsabgaben- ,das Freizeitwohnsitzabgabengesetz sowie die Bauordnung ändern. „Die neuen Regelungen machen es in Zukunft möglich, in begründeten Verdachtsfällen vor allem wichtige Informationen von Seiten des Energieversorgers zu erhalten“, betont LR Johannes Tratter (VP). Es geht darum, dass den Gemeinden das Einschreiten erleichtert wird.