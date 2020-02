IS-Miliz reklamiert Messerangriff in London für sich

Erneute Terrorattacke in London: Während der Beschattung durch Anti-Terror-Ermittler hat ein vor kurzem freigelassener Sträfling am Sonntag auf offener Straße zwei Menschen mit einer Stichwaffe verletzt. Der Täter wurde laut Polizei innerhalb weniger Minuten nach Beginn der Attacke erschossen. Die radikal-islamische IS-Miliz reklamierte den Angriff am Montag für sich.

Der Angreifer sei ein „Kämpfer des Islamischen Staates“ gewesen. Er habe Vergeltung für das Vorgehen der internationalen Anti-IS-Koalition geübt, erklärten die Extremisten am Montag über ihre Agentur Amaq. Belege dafür nannten sie nicht.

Die Polizei hatte den Mann erschossen, nachdem er mehrere Menschen im Süden der britischen Hauptstadt niedergestochen hatte. Sie stufte den Vorfall als Terrorakt ein, auch weil der Mann zuvor den IS verherrlicht hatte. An seiner Leiche wurde laut Polizei eine Bombenattrappe gefunden. Drei Personen waren nach Angaben von Rettungsdiensten verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Das dritte Opfer erlitt bei dem Vorfall Verletzungen durch Glassplitter.

Der Täter war von der Polizei im Rahmen einer „vorbeugenden Anti-Terror-Operation“ observiert worden, als er in einer belebten Einkaufsstraße im Süden Londons plötzlich Passanten angriff. Der 20-Jährige war 2018 zu drei Jahren Haft verurteilt worden, weil er Material für einen islamistisch motivierten Terroranschlag gesammelt und Propaganda verbreitet hatte. Ende Jänner kam er vorzeitig auf freien Fuß.

Eines der angegriffenen Opfer schwebte zunächst in Lebensgefahr, später stabilisierte sich der Zustand des Mannes. Auch eine Frau wurde mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht, sie sollen aber nicht lebensbedrohlich sein. Eine weitere Frau erlitt leichte Verletzungen durch Glas, das durch die Schüsse der Polizei zu Bruch gegangen war.

„Ich habe gerade die Straße überquert, als ich einen Mann mit einer Machete und silbernen Behältern an der Brust gesehen habe“, schilderte ein Jugendlicher. Der Mann sei von einer Person in ziviler Kleidung verfolgt und mit mehreren Schüssen getötet worden, sagte der Jugendliche. Er selbst habe sich in eine Bücherei geflüchtet.

Anti-Terror-Einheiten durchsuchten im Rahmen ihrer Ermittlungen zu dem Angriff eine Wohnung im Süden der britischen Hauptstadt sowie eine in Bishop‘s Stortford nördlich von London.

Die britische Regierung kündigte „fundamentale Änderungen“ im Umgang mit verurteilten Straftätern an. Verurteilte Terroristen dürfen nach Ansicht Johnsons nicht automatisch früher aus dem Gefängnis entlassen werden. „Es ist an der Zeit zu handeln“, so der Premier. Seine Geduld sei am Ende; die Regierung werde entsprechende Gesetze vorlegen.

Es sei Experten zufolge sehr schwierig, Terroristen zu deradikalisieren. Geklärt werden müsse vor allem, wie die neuen Gesetze rückwirkend auf Terroristen angewendet werden könnten, die schon im Gefängnis sitzen, sagte der konservative Regierungschef.

Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan warf der Regierung „Mangel an Fortschritt“ vor. Die Attacke sei vorhersehbar gewesen, sagte der Politiker der oppositionellen Labour Party am Montag dem Sender ITV.