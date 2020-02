„Spiegel“ legte nach Fälschungsskandal neue Standards vor

Gut ein Jahr nach dem Fälschungsskandal beim „Spiegel“ hat das deutsche Nachrichtenmagazin neue redaktionelle Standards vorgelegt. Das am Montag auf der Webseite veröffentlichte mehr als 70 Seiten umfassende Werk sei „eine zeitgemäße Rückbesinnung auf die Grundsätze, nach denen die „Spiegel“-Redaktion arbeitet“, heißt es in der Einleitung.

Im Dezember 2018 hatte das Hamburger Nachrichtenmagazin den Skandal um seinen damaligen Autoren Claas Relotius bekannt gemacht. Dieser hatte in Artikeln immer wieder Szenen, Gespräche und Ereignisse erfunden. Eine Aufklärungskommission arbeitete den Fall akribisch auf. Auch eine Ombudsstelle initiierte der Verlag, die künftig Hinweisen auf Ungereimtheiten in journalistischen Beiträgen nachgehen soll. Die Relotius-Affäre hatte zudem zu personellen Konsequenzen in der Redaktion geführt.

Dutzende „Spiegel“-Mitarbeiter erarbeiteten in den vergangenen Monaten in Arbeitsgruppen die Standards. In einem Kapitel über den Umgang mit Quellen und Protagonisten heißt es in dem neuen Leitfaden: „Wir wählen Protagonistinnen und Protagonisten aus, die eine besondere Geschichte haben, eine interessante Perspektive einnehmen, wichtige oder relevante Standpunkte vertreten. Wir betreiben kein „Casting“, das konkrete Protagonisten idealtypisch zusammensetzt, um möglichst effektvoll erzählen zu können.“