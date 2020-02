US-Demokraten starten Präsidentschafts-Vorwahlen

Zehn Monate vor der Präsidentenwahl starten die Demokraten in den USA ihren Nominierungsprozess. Im Bundesstaat Iowa beginnt am Dienstag (02.00 Uhr MEZ) die erste Abstimmung darüber, wer am 3. November gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump antreten soll. Ergebnisse werden einige Stunden später erwartet.

In vielen Umfragen zur Vorwahl in Iowa hat der sich als sozialistischer Demokrat bezeichnende Senator Bernie Sanders zuletzt deutlich aufgeholt und sich knapp vor seinen gemäßigten innerparteilichen Rivalen Joe Biden gesetzt, der unter Trumps Vorgänger Barack Obama Vizepräsident war. In Reichweite liegen die Mitbewerber Elizabeth Warren und Pete Buttigieg. Überraschungen werden nicht ausgeschlossen, denn zahlreichen Umfragen zufolge hat sich ein großer Anteil der Wähler noch nicht festgelegt.

Sie werden in mehr als 1.600 Schulen, Gemeindezentren und anderen öffentlichen Einrichtungen ihre Stimmen abgeben. Die demokratische Parteispitze in Iowa erwartet eine Rekordbeteiligung. Der bisherige Höchstwert datiert aus dem Jahr 2008, als die Begeisterung über Obamas erste Kandidatur fast 240.000 Menschen an die Urnen lockte.

Der ländlich geprägte, bevölkerungsarme Bundesstaat im Mittleren Westen hat zwar nur vergleichsweise wenig Gewicht in der nationalen Versammlung der Demokraten, die den Präsidentschaftskandidaten der Partei bestimmt. Aber trotzdem spielt Iowa eine nicht unbedeutende Rolle im Nominierungsprozess. Denn schon nach der dortigen ersten Vorwahl könnte die Zahl der Bewerber auf drei oder vier von zuvor elf schrumpfen. Hinzu kommt eine gewisse symbolische Bedeutung: So entpuppte sich bei den vergangenen fünf Vorwahlen der Gewinner in Iowa am Ende durchweg als Kandidat der Demokraten für die Präsidentenwahl.

Weitere Vorwahlen finden im Februar in New Hampshire, Nevada und South Carolina statt. Als Höhepunkt gilt der sogenannte Super Tuesday („Super-Dienstag“) am 3. März. An diesem Tag kommt es gleich in 15 Bundesstaaten zu Vorwahlen. Dann steigt auch der Medienunternehmer und frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg ins Rennen ein, nachdem er die ersten Vorwahlen ausgelassen hat.

Iowa im Rampenlicht: In dem kleinen Bundesstaat im Mittleren Westen der USA steht am Montagabend (19.00 Uhr Ortszeit/Dienstag 2.00 Uhr MEZ) die erste Vorwahl im US-Präsidentschaftsrennen an. Bei Parteiversammlungen, verteilt über den ganzen Staat, stimmen Demokraten und Republikaner darüber ab, wen sie für den besten Präsidentschaftskandidaten ihrer Partei halten.

Das Prozedere bei diesen „Caucus“-Treffen ist kompliziert und unterscheidet sich deutlich von Abstimmungen per Wahlzettel. Ergebnisse werden erst am späten Abend oder in der Nacht erwartet - nach mitteleuropäischer Zeit also am Dienstag in der Früh.

Bei den Republikanern tritt der Amtsinhaber, US-Präsident Donald Trump, in dem parteiinternen Rennen ohne ernst zu nehmende Konkurrenz an. Bei den Demokraten gibt es dagegen ein großes Bewerberfeld. Insgesamt waren es 28 Anwärter, 17 sind bereits ausgestiegen, 11 sind noch übrig. Auf nationaler Ebene liegt in Umfragen seit langem - in wechselnden Konstellationen - ein Führungstrio vorne: der moderate Ex-US-Vizepräsident Joe Biden sowie die beiden linken Senatoren Bernie Sanders und Elizabeth Warren.

In Umfragen in Iowa lag Biden über lange Strecken auch auf Platz eins. Zuletzt zog aber Sanders an ihm vorbei und sicherte sich dort knapp die Favoritenrolle. Zwischenzeitlich hatte auch mal der 38-jährige Ex-Bürgermeister aus Indiana, Pete Buttigieg, die Umfragen in Iowa angeführt, was die Konkurrenz nervös machte. Es ist also ein spannendes Rennen - mit möglichen Überraschungen.

Die demokratischen Präsidentschaftsbewerber absolvierten in Iowa bis zum Schluss Wahlkampfveranstaltungen im Akkord. Biden warnte bei seiner Abschlusskundgebung in Iowas Hauptstadt Des Moines am Sonntagabend vor weiteren vier Jahren Trump. Deswegen hätten die Wähler in Iowa eine größere Verantwortung als jemals zuvor, sagte er. Warren betonte, wer auch immer von den Demokraten nominiert werde: „Wir haben ein Ziel: Wir werden Donald Trump besiegen!“

Iowa ist mit seinen drei Millionen Einwohnern auf nationaler Ebene kein Schwergewicht und schickt im Sommer auch nur wenige Delegierte zu den Nominierungsparteitagen von Demokraten und Republikanern. In dem kleinen Staat hat sich aber in der Vergangenheit oft gezeigt, wer am Ende als Kandidat seiner Partei das Rennen macht. Die Signalwirkung ist also groß.

Kurz nach Iowa steht am 11. Februar die nächste Vorwahl in New Hampshire an. Am 3. März folgt die nächste große Wegmarke: der „Super Tuesday“ mit Abstimmungen in mehr als einem Dutzend US-Bundesstaaten. Die Vorwahlen ziehen sich insgesamt bis Juni hin.