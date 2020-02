US-Demokraten starten Präsidentschaftsvorwahlen

Zehn Monate vor der Präsidentenwahl starten die Demokraten in den USA ihren Nominierungsprozess. Im Bundesstaat Iowa beginnt am Dienstag (02.00 Uhr MEZ) die erste Abstimmung darüber, wer am 3. November gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump antreten soll. Ergebnisse werden einige Stunden später erwartet.

In vielen Umfragen zur Vorwahl in Iowa hat der sich als sozialistischer Demokrat bezeichnende Senator Bernie Sanders zuletzt deutlich aufgeholt und sich knapp vor seinen gemäßigten innerparteilichen Rivalen Joe Biden gesetzt, der unter Trumps Vorgänger Barack Obama Vizepräsident war. In Reichweite liegen die Mitbewerber Elizabeth Warren und Pete Buttigieg. Überraschungen werden nicht ausgeschlossen, denn zahlreichen Umfragen zufolge hat sich ein großer Anteil der Wähler noch nicht festgelegt.

Sie werden in mehr als 1.600 Schulen, Gemeindezentren und anderen öffentlichen Einrichtungen ihre Stimmen abgeben. Die demokratische Parteispitze in Iowa erwartet eine Rekordbeteiligung. Der bisherige Höchstwert datiert aus dem Jahr 2008, als die Begeisterung über Obamas erste Kandidatur fast 240.000 Menschen an die Urnen lockte.

Der ländlich geprägte, bevölkerungsarme Bundesstaat im Mittleren Westen hat zwar nur vergleichsweise wenig Gewicht in der nationalen Versammlung der Demokraten, die den Präsidentschaftskandidaten der Partei bestimmt. Aber trotzdem spielt Iowa eine nicht unbedeutende Rolle im Nominierungsprozess. Denn schon nach der dortigen ersten Vorwahl könnte die Zahl der Bewerber auf drei oder vier von zuvor elf schrumpfen. Hinzu kommt eine gewisse symbolische Bedeutung: So entpuppte sich bei den vergangenen fünf Vorwahlen der Gewinner in Iowa am Ende durchweg als Kandidat der Demokraten für die Präsidentenwahl.

