Touristen in Neuseeland warten weiter auf Rettung

In Neuseeland haben 200 Touristen wegen heftiger Regenfälle einen zweiten Tag in Folge an einem Fjord festgesessen. Sie mussten am Dienstag noch darauf warten, aus Milford Sound - einer der beliebtesten Touristenattraktionen des Landes - ausgeflogen zu werden. Für die rund 400 Menschen, seien genug Lebensmittel da, teilte die Katastrophenschutzbehörde mit. Sie hätten es warm und trocken.