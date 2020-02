Londoner Auktionswoche mit Kokoschka, Schiele und Klimt

Wenn am Dienstag in London die beiden Branchentanker Sotheby‘s und Christie‘s in die Auktionswoche starten, dürften auch wieder die Werke einiger österreichischer Künstler den Besitzer wechseln. Bereits am Abend, wenn Sotheby‘s mit Impressionisten, Surrealisten und der Moderne den Auftakt feiert, kommt Oskar Kokoschkas Bildnis „Dr Robert Freund II“ unter den Hammer.

Bei Christie‘s indes stehen am Mittwoch ebenfalls Impressionismus und Moderne am Programm, wobei hier die mutmaßlichen Toppreise durch Alberto Giacomettis „Drei schreitende Männer“ aus 1950 oder Tamara de Lempickas „Porträt der Marjorie Ferry“ (Schätzpreis jeweils zwischen 9,5 und 14,3 Mio. Euro) erzielt werden dürften. Ein Blumeninterieur von Pablo Picasso aus 1953 indes wird zwischen 8,3 und 11,8 Mio. Euro geschätzt. In dieser Auktion findet sich auch Egon Schieles aus 1913 stammender „Weiblicher Akt“ auf der Front respektive „Bildnis des Pianisten Roderick Mackey“ auf der Rückseite, dessen Erlös auf zwischen 295.400 und 413.600 Euro prognostiziert wird. Andere Summen werden da für die Surrealisten erwartet, die am gleichen Tag unter den Hammer kommen, mit Rene Magrittes „A la rencontre du plaisir“ an der Spitze, das auf bis zu 14,3 Mio. Euro geschätzt wird.