Neue Richtlinien für die Kulturförderung in St. Johann

Ziel sei es, St. Johann als „das kulturelle Zentrum“ des Tiroler Unterlandes zu festigen und weiterhin ein breitgefächertes Kulturangebot zu erstellen – in allen Bereichen wie Tradition und Brauchtum, bildende und darstellende Kunst, Musik, Tanz, Literatur, Theater, Film, zeitgenössische Kunst- und Kulturformen.

Bislang gab es diesen Leitfaden in St. Johann noch nicht. „Entstanden ist die Idee, das auch in St. Johann zu machen, dann bei einem Workshop der Tiroler Kulturinitiativen im März des vergangenen Jahres“, erzählt Gemeinderätin Christine Gschnaller, Obfrau des Kulturausschusses.

Die Kreativität der einzelnen Vereine soll dabei nicht begrenzt und eingeschränkt werden. Die politischen Vertreter wollen sich bemühen, gemeinsam mit den Kulturvereinen und -initiativen das Kulturverständnis von Demokratiebewusstsein, ­Humanität, Toleranz, Solidarität, Minderheitenschutz und Antirassismus zu vertiefen und deswegen den Wert der Kultur nicht an ihrem kommerziellen Erfolg zu messen.

„Die St. Johanner Kulturvereine und -initiativen gestalten das Gemeindeleben aktiv mit und bieten das ganze Jahr über für alle Altersstufen eine Vielfalt an sozialen und kulturellen Aktivitäten. Kultur ist eine tragende Säule für die Bilanz des Gemeinwohls in einer Gemeinde“, heißt es in der Präambel des neuen Leitfadens.