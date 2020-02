Roman Polanskis „Intrige“: Antisemitismus als Doktrin

Von Peter Angerer

Innsbruck – Den Regiepreis für seinen Politthriller „Intrige“ beim Festival von Venedig konnte Roman Polanski nicht entgegennehmen, da ihm bei der Anreise die Auslieferung an die US-Behörden gedroht hätte. Im November versuchten Frauenverbände wegen neuer Vergewaltigungsvorwürfe den französischen Kinostart des Films zu verhindern. Eineinhalb Millionen Besucherinnen des Films ließen sich nicht abhalten und werden als Rechtfertigung auf die moralische Waagschale geworfen, denn „Intrige” geht mit zwölf Nominierungen als Favorit in die Ende Februar stattfindende César-Verleihung.

Kann ein Kinobesuch denn Sünde sein? Jawohl, sagen US-Kritiker, die für ein Publikum schreiben, das den Film nicht sehen darf, denn für „Intrige“ gibt es keinen US-Verleih. In vorauseilendem Political-Correctness-Gehorsam beschreiben sie den Weg in die Pressevorführung als verwegene Mutprobe, um schließlich gestehen zu müssen, so etwas wie ein Meisterwerk gesehen zu haben.

📽 Video | Trailer zum Film

Was für ein Schauspiel an diesem 5. Jänner 1895: Unter der Anleitung von Generälen sind Soldaten aller Waffengattungen der französischen Armee in strenger Ordnung versammelt, um, so hat es für Uneingeweihte den Anschein, einem der ihren die Ehre zu erweisen. Stiefel knallen martialisch auf Pflastersteine, aus einem Trupp von Soldaten schält sich der Hauptmann Alfred Dreyfus (Louis Garrel), dem das ganze Spektakel gilt.

In einem demütigenden Ritual wird der als Spion für den Erzfeind Deutschland „zu Degradierung und Verbannung” Verurteilte seiner Würde beraubt, anschließend in einen Gefangenenwagen geschubst, um nach langer Seefahrt auf der Teufelsinsel für den Rest seines Lebens in Isolationshaft gehalten zu werden. Wachpersonal darf sadistischen Neigungen nachgehen.

Einer der Zuschauer in dieser Arena der Erniedrigung ist Marie-Georges Picquart (Jean Dujardin), der als Ausbildner an der „Kriegsakademie” nur unangenehme Begegnungen mit dem Landesverräter in Erinnerung hat, wobei er nicht sicher sein kann, welche Rolle dabei sein persönlicher Antisemitismus spielt.

Polanskis Bild der Arena folgt einem Planspiel, denn, wird ein Offizier später sagen, die Juden hätten in der Dritten Republik die Gladiatoren abgelöst, um das Volk vom Elend und von der Inkompetenz stumpfsinniger Generäle und Politiker abzulenken. So ist der Antisemitismus zur Staatsdoktrin geworden.

Als Picquart zum Leiter des Nachrichtendienstes ernannt wird, entdeckt er bald die Infamie der Intrige gegen den unschuldigen Dreyfus. Wie der Soldat Hosenfeld in „Der Pianist” (2002), den die Musik zur Rettung eines polnischen Juden inspiriert hat, verführt den französischen Oberst die Schönheit des Gefühls für Gerechtigkeit zu seiner Schlacht gegen die Staatsräson.

Polanski, der in seinen Filmen gern zu kunstgewerblichen Eitelkeiten neigt, verzichtet in „Intrige“ auf jede Ornamentik, um die Erzählung über die Ungeheuerlichkeit der dumpfen politischen und antisemitischen Verschwörung voranzutreiben.

Nur in einer Plansequenz, etwa in der Mitte des Films, gönnt er sich einen ironischen Auftritt. Mit Flaubert-Schnauz und in der mit Lorbeer bestickten Uniform gibt er sich als Mitglied der Académie française zu erkennen. Polanski, er wird im März 87 Jahre alt, wurde 1998 in den Kreis der Unsterblichen aufgenommen. Es ist die größte Ehre, die Frankreich zu vergeben hat.

Die Affäre Polanski sollte nicht vom Kinobesuch abhalten, denn „Intrige“ ist eine erschütternde Geschichtslektion, die mit bekannten Bildern auch viel über aktuelle Ereignisse erzählt.