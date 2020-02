Vom Laufsteg in den Dschungel: Über die Faszination Trash-TV

Am Donnerstagabend geh’ ich zum Fernsehen in den Keller. Denn dort brauche ich mich vor meiner Familie nicht zu schämen. Schämen deshalb, weil am Donnerstag immer „Germany’s next Topmodel“ (GNTM) läuft und ich eigentlich mit meinen 41 Jahren oben im ersten Stock mit meinem Mann eine n-tv-Doku schauen sollte. Das mache ich auch – an den sechs anderen Tagen in der Woche. Aber manchmal muss es etwas Leichtes und Seichtes sein.