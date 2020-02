Bei einem schweren Busunglück in Algerien sind nach ersten Erkenntnissen sieben Menschen getötet und 20 weitere verletzt worden. Das Unglück ereignete sich nach Angaben des algerischen Zivilschutzes nahe der Stadt Souk Ahras im Osten Algeriens in der Nähe der tunesischen Grenze. In dem nordafrikanischen Land kam es zuletzt vermehrt zu schweren Verkehrsunfällen.