Ein höllisch lustiger Teufel in den Kammerspielen

Innsbruck – Wenn ein Teufel die Hauptrolle in einem Kinderstück übernimmt, dann schrillen womöglich bei besorgten Eltern die Alarmglocken. Beim szenischen Konzert „Teufels Küche“, das am Sonntag – restlos ausverkauft – in den Kammerspielen Premiere feierte, gibt es allerdings nichts zu befürchten.

Das Stück unter der Regie von Thomas Gassner beginnt mit einem ungewöhnlichen Bild: Der Teufel (Andrea De Majo) schläft im Schlabberlook in einem Liegestuhl am Strand, doch seine süßen Träume werden von einer Gelse gestört. Tollpatschig jagt er dem lästigen Geräusch hinterher, fantastisch nachgeahmt von Cellistin Claudia Gabrielli. Schon mit diesem humorvollen wie ausdrucksstarken Einstieg fliegen Schauspieler De Majo im Nu alle Kinderherzen zu.

Nach dem unerfreulichen Weckruf macht sich der Teufel also ans Werk, immerhin will er in seiner Küche ein Höllenmenü zubereiten. Die Kochgeräusche, das Reiben der Karotten, das Schneiden und Rühren werden musikalisch umrahmt. Die Sauerei, die dabei entsteht, amüsiert die Kids und findet einen Höhepunkt, als die Gäste den gutmütigen Teufel mit ihren schlechten Tischmanieren zur Verzweiflung bringen. Die Kinder erfreuen sich an diesen anarchistischen Zuständen und genießen sichtlich die Welt der Klänge, die manchmal auch etwas lauter ausfallen.