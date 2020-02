Kaltenbach – Eine Seilbahnstation ist vielerorts längst keine reine Seilbahnstation mehr. Skidepots, Sportgeschäfte, Restaurants, aber auch eine Bäckerei, ein Museum oder eine Zollstation findet man in Tiroler Skigebieten darin. Im Skigebiet Hochzillertal in Kaltenbach ist jetzt schon die zweite Bergstation zu einer Art Hotel geworden. Nachdem die Schultz Gruppe hier bereits durch den Bau der Kristall- und der Wedelhütte Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen hat, kann man inzwischen auch in der Bergstation des Wimbach-Express nächtigen: Denn neben dem Restaurant Albergo befinden sich hier vier exklusive Suiten, die inklusive Halbpension buchbar sind.